Акцию по сохранению экологии для детей запустили в Подмосковье

Общественная палата Подмосковья, Мособлдума и Российское экологическое общество запустили экологическую акцию в рамках проекта мыдетимо.рф . В этом году акция «Рисуем зеленый мир и экологию» посвящена Году семьи.

В рамках проекта дети из образовательных учреждений разных возрастов рисуют изображение большого Земного шара, внутри которого представляют свое видение мира, защиты окружающей среды, счастливой семьи и многого другого.

В этом году представлены такие темы, как: «Семья и экология», «Папа, мама, я — за Экологию», «Наша семья за Экологию» и другие. По словам координатора проекта от Общественной палаты Московской области Ильи Ермакова, главная цель акции — объединить детей Подмосковья разных возрастов совместным проектом, который влияет на их экологическое просвещение и образование.

Он отметил, что в этом году к акции присоединились новые территории, Ленинградская, Тверская, Иркутская и Брянская области.

На данный момент организаторы получили уже более 450 отчетов из разных городов Подмосковья. Работы участников можно посмотреть на сайте www.мыдетимо.рф, а также в социальных сетях проекта.

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