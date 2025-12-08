Акцию по соблюдению ПДД провели волонтеры Серебряных Прудов

В округе активно усиливается работа по обеспечению безопасности дорожного движения. На днях волонтеры муниципалитета провели профилактическую акцию, нацеленную на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и повышение уровня ответственности среди жителей.

Мероприятие развернулось сразу на двух локациях — в садоводческом некоммерческом товариществе «Строитель» и центральном парке культуры и отдыха «Серебряный». В ходе акции добровольцы общались с жителями, разъясняя им ключевые аспекты безопасного поведения на дорогах. Особое внимание было уделено запрету на управление любыми транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Не менее важной темой стала опасность эксплуатации мото- и велотехники детьми и подростками без соответствующей подготовки и прав. Было подчеркнуто, что риск дорожно-транспортных происшествий для этой категории участников движения, особенно в темное время суток, когда видимость минимальна, многократно возрастает.

Эта акция — часть комплексной работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, которая реализуется в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».