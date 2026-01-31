Акцию по сдаче крови провели в Химках

В Химках прошла донорская акция «За жизнь». Участие в ней приняли более ста жителей, волонтеров и депутатов.

29 января в многофункциональном комплексе «Восход» собрались желающие сдать кровь. Общими усилиями удалось собрать 45,9 литра крови, которая сейчас особенно нужна раненым и тяжелобольным пациентам.

«Донорство крови — это по-настоящему важный поступок, который способен спасти жизнь человеку. Сегодня химчане внесли значительный вклад в здоровье общества», — сказала депутат Надежда Смирнова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева также приняла участие в акции. Она отметила, что сдача крови — это простая, но очень значимая помощь, доступная каждому.

«Такие акции объединяют людей. Они напоминают, как важно быть рядом в трудные моменты», — сказала она.

Перед сдачей каждый донор прошел медосмотр и сдал анализ крови. За один раз человек отдает около 450 миллилитров — это примерно 7 процентов от общего объема крови взрослого.

Собранную кровь разделяют на компоненты: эритроциты, плазму и тромбоциты. Благодаря этому один донор может помочь сразу нескольким пациентам.