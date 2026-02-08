Акцию по сдаче крови для регистра доноров костного мозга провели в Дубне

Пять жителей Дубны и врачи медико-санитарной части № 9 первыми сдали образцы крови для внесения в Федеральный регистр доноров костного мозга. Акция прошла 5 февраля и положила начало регулярному пополнению национальной базы доноров.

«Мы сейчас работаем на будущее и пополняем регистр доноров костного мозга. Когда человек, который нуждается в аллогенной трансплантации, то есть трансплантации от чужого человека, у пациента забирают кровь и ищут ему подходящего донора. Для этого будут пользоваться регистром, куда мы отправляем образцы», — рассказала врач-гематолог Раиса Валова.

Трансплантация костного мозга чаще всего используется при тяжелых заболеваниях крови и онкологии. Образцы крови отправляются в Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови для типирования и внесения в федеральную базу.

Информация о следующих акциях по сдаче образцов будет публиковаться на сайте медико-санитарной части. Подробности можно узнать по телефону: 8 (496) 213-90-12.

Учреждение находится по адресу: город Дубна, улица Ленинградская, дом 9.