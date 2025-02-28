Акцию по сдаче донорской крови провели в онкодиспансере в Подмосковье

Донорская акция прошла в подмосковном онкологическом диспансере. На ней все желающие смогли сдать кровь и ее компоненты, которые необходимы для лечения и проведения сложных хирургических операций.

Как рассказали в региональном Минздраве, весь процесс сдачи крови занимает не более 40 минут. Он включает в себя заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием врача и саму кроводачу.

«Без переливания донорской крови невозможно вылечить взрослых и детей, которые находятся на лечении в стационаре диспансера. Компоненты крови нужны после оперативных вмешательств, когда необходима заместительная терапия, а детское отделение онкодиспансера особенно нуждается в большом количестве крови. Поэтому мы всегда рады донорам в областном онкодиспансере», — сказала заведующая отделением переливания крови Аграфена Хегай.

Каждый донор может сдать 450 миллилитров крови. После этого ее делят на компоненты: эритроциты, тромбоциты и плазму. Так один человек может помочь сразу нескольким пациентам.