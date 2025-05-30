Акцию по сбору макулатуры провели в Пушкино

В городском округе прошла экологическая акция по сбору макулатуры. В рамках мероприятия удалось собрать около 70 килограммов бумажных отходов, которые теперь будут направлены на переработку.
Участница акции Дарья Замятина сообщила, что передача макулатуры на переработку — это не просто экологический жест, а проявление осознанного и ответственного отношения к окружающему миру. Особенностью акции стало то, что все средства, вырученные от реализации собранной макулатуры, направят на проведение благотворительного праздника для детей с инвалидностью.
Мероприятие запланировано на третье июня и пройдет в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский», расположенном в Ивантеевке. Ожидается, что в празднике примут участие около 150 детей с ограниченными возможностями здоровья.
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