Акцию по регистрации и чипированию питомцев в парках продлили в Подмосковье

Акцию по регистрации, чипированию и вакцинации питомцев в парках продлили в Подмосковье. Владельцы домашних животных могут посетить ветеринара во время прогулки.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, мобильные офисы Госветслужбы появятся еще в 11 парках региона.

«В конце лета мы организовали работу ветеринарных врачей в 14 парках Подмосковья, и с первых дней акции увидели, что такой формат удобен и пользуется спросом среди владельцев домашних животных», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Он добавил, что за это время 186 домашних животных чипировали, а 156 вакцинировали.

Регистрация животного в единой региональной системе подтвердит право собственности, и если животное потерялось, то с чипом найти его будет гораздо проще.

Также в мобильных офисах можно сделать прививку от бешенства.

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