Акцию по раздельному сбору отходов провели в Долгопрудном

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Долгопрудном в июле прошла акция по раздельному сбору отходов. Добровольцы собрали рекордное количество вторсырья, в том числе свыше 1,6 тонны макулатуры, 150 килограммов металлолома и 100 килограммов электронных отходов.

Активные жители округа также принесли пластик, полиэтиленовые пакеты, пленку, использованные батарейки, аккумуляторы и крышечки от бутылок.

Организаторы отметили сознательный подход участников акции — все материалы были заранее рассортированы по категориям в домашних условиях.

В рамках мероприятия для горожан провели увлекательный мастер-класс, который пользовался таким успехом, что волонтеры решили сделать творческие занятия регулярными.

Особой мотивацией для участников стали экобаллы от сети «ВкусВилл», которые можно использовать при покупках или перевести на благотворительные цели.

Следующая возможность сдать вторсырье представится уже 24 августа с 12:00 до 13:30 возле здания Московского физико-технического института.