Акцию по раздельному сбору мусора провели в Одинцовском округе

Волонтеры Одинцовского округа организовали акцию по раздельному сбору отходов. Мероприятие прошло у библиотеки в поселке Лесной городок. Местные жители могли сдать на переработку пластик, макулатуру, металл и другие виды вторсырья.

Также участников проинформировали о том, насколько важно сортировать отходы и как происходит их утилизация. Волонтеры особо отметили, что бережное отношение к природе способствует улучшению экологической обстановки во всем регионе.

Подобные мероприятия регулярно проходят в разных локациях Одинцовского городского округа. Присоединиться к ним могут все желающие. Напомним, что по итогам июльской акции по сбору вторсырья волонтеры муниципалитета отправили на переработку свыше 250 килограммов бумаги и 1,8 тонны пластиковых крышек. Прием макулатуры проходил в микрорайоне Трехгорке, а крышки собирали на различных пунктах по всему округу.