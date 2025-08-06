Акцию по раздаче световозвращающих шоперов запустили в Подмосковье

Министерство транспорта и дорожной инфраствуктуры Подмосковья запустило акцию по раздаче световозвращающих шоперов жителям региона. Первыми сумки получили пешеходы в Подольске — более 200 человек, в том числе пожилые пассажиры, которым шоперы вручили на автобусных остановках и в салонах автобусов «Мострансавто».

«С начала года в Подмосковье зафиксировано более 500 наездов на пешеходов с погибшими и пострадавшими, при этом половина этих дорожных аварий произошла в темное время суток. Этот вид ДТП входит в тройку самых частых в регионе», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Акция проходит при поддержке оператора системы фотовидеофиксации «МВС Груп», компании «Мострансавто» и администрации Подольска. В ведомстве подчеркнули, что световозвращающий шопер — это не просто удобная сумка, а важный элемент безопасности. Он помогает пешеходам быть заметнее на дороге. Статистика показывает, что ношение светоотражающих элементов снижает риск аварии на 70%.

«Работая с Московской областью на протяжении многих лет, мы уделяем особое внимание безопасности всех участников дорожного движения. Важно напоминать о ПДД каждой категории граждан: мы много делаем для детей, а сейчас в фокусе — люди пенсионного возраста», — добавил заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Раздача шоперов продолжится до конца лета и в осенний период, чтобы как можно больше пешеходов могли обезопасить себя на дороге.