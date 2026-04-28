Акцию по раздаче георгиевских лент провели в Подольске

В Подольске стартовала ежегодная акция, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одними из первых к традиции присоединились активисты Совета молодежи филиала компании «Россети — Московский регион» — Южные электрические сети.

Молодые люди вышли на бульвар Юности, чтобы каждый прохожий мог получить георгиевскую ленту и приколоть ее на одежду. Для них эта акция стала дебютной. Всего в рамках мероприятия жителям муниципалитета раздали более 100 георгиевских ленточек.

Георгиевская лента — один из главных символов доблести и славы. Прикрепляя ленту к одежде или автомобилю, люди демонстрируют, что подвиг героев Великой Отечественной войны для них — часть личной истории. Акция продлится до 9 Мая.

В преддверии праздника в Подольске также пройдут патриотические мероприятия и праздничные концерты.