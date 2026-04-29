Акцию по раздаче георгиевских лент провели в колледже в Серпухове

На территории Губернского колледжа в Серпухове 28 апреля дала старт ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Мероприятие организовали при участии активистов первичного отделения «Первые Губернского».

В акции приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники колледжа, а также ученики школы, действующей на базе учреждения. В программе звучали патриотические музыкальные композиции.

Цель акции — привлечь внимание к героическому прошлому России, выразить уважение ветеранам Великой Отечественной войны и воспитать у молодежи чувство гордости за свою Родину.

Важным моментом стало подписание участниками коллективного обращения под лозунгом «Помним! Гордимся!». Все собранные автографы планируют объединить в одну символическую георгиевскую ленту — как знак памяти о подвигах предков и преемственности поколений.