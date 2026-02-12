Акцию по пристройству бездомных животных проведут в Серпухове 14 февраля

Инициатива направлена на то, чтобы помочь животным из приюта найти хозяев и подарить им шанс на жизнь в семье.

Во время акции посетители смогут пообщаться с питомцами, которые сейчас содержатся в приюте: узнать об их особенностях поведения, привычках и прошлом. Также участникам предложат консультации ветеринарного специалиста — он объяснит, как правильно организовать адаптацию животного, какие профилактические процедуры необходимы и как обеспечить полноценный уход.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на то, что решение завести питомца требует ответственности.

Помимо первичного визита к ветеринару и обследования, важно оформить официальную регистрацию животного. Во время осмотра врач проверит его на инфекции, наличие паразитов и хронические болезни, составит график прививок и даст рекомендации по содержанию.

Отдельное значение имеет рацион: корм должен быть качественным и сбалансированным, подходящим по возрасту, породе и состоянию здоровья.

Если дома уже есть другие питомцы, знакомить их с новичком лучше постепенно и под наблюдением — так стресс будет минимальным.

Акция «Возьми друга» пройдет с 12:00 до 13:30 по адресу: Серпухов, улица Автотранспортная, дом № 9.