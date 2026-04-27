Акцию по повышению безопасности на железной дороге провели в Солнечогорске

На станции Подсолнечная в Солнечногорске пассажирам электричек раздали информационные листовки и напомнили о правилах поведения на платформах и вблизи железнодорожных путей. В акции участвовали сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Солнечногорска, «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», Административно-пассажирской инспекции и волонтеры молодежного центра «Подсолнух».

Специалисты призвали пассажиров быть внимательными, переходить пути по пешеходным переходам или специально оборудованным настилам, убедившись в отсутствии поезда, не отвлекаться на гаджеты, снимать наушники, не подходить к краю платформы и не прыгать с нее. Подросткам рассказали об опасности зацепинга.

«Подобные рейды проходят в городском округе еженедельно. Они направлены на снижение случаев травматизма и как следствие сохранение жизни и здоровья граждан. Кроме того, сотрудники отдела дорожной инфраструктуры ежедневно выходят на дежурство на станциях для выявления несанкционированных переходов и предупреждения нарушений», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

С начала года в городском округе произошло два несчастных случая с летальным исходом на железной дороге — в районе станции Подсолнечная и вблизи Головкова. Их причиной стало нарушение правил безопасности со стороны пассажиров.