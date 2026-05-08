Акцию по повышению безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

7 мая на станции Подсолнечная в Солнечногорске прошла областная акция «Сохрани себе жизнь». Ее цель — предотвратить травмы и смертельные случаи на железнодорожных объектах.

В акции участвовали сотрудники администрации округа, представители РЖД, Административно-пассажирской инспекции, «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», а также «Волонтеры Подмосковья».

Волонтеры и сотрудники ведомств раздавали информационные листовки с основными правилами безопасности на железной дороге. Взрослым пассажирам вручили памятки и георгиевские ленты в честь предстоящего Дня Победы, а детям — иллюстрированные книжки с правилами поведения.

Жителям напомнили о важности использования только оборудованных пешеходных переходов, необходимости снимать наушники и не отвлекаться на телефон вблизи путей, ожидания поезда за ограничительной линией, а также о запрете на прыжки с платформы, прогулки по путям или вдоль них и «зацепинг».

«Только совместными усилиями — внимательностью самих граждан и системной разъяснительной работой — мы сможем снизить риски и сохранить жизни людей. Особенно важно обучить правилам безопасности детей», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме областных акций, в муниципалитете еженедельно проводят профилактические рейды и ежедневные дежурства на железнодорожных объектах, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить безопасность пассажиров.