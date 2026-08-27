Акцию помощи школьникам из малоимущих семей провели в Воскресенске

В Воскресенске подвели итоги благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Общими усилиями собрали более 100 школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В акции приняли участие воскресенские депутаты, сотрудники администрации округа и муниципальных учреждений, коллективы предприятий, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, а также неравнодушные жители.

«В преддверии нового учебного года на празднике в парке усадьбы Кривякино вручил будущим первоклассникам подарки для учебы. Желаю будущим первоклассникам счастливой школьной поры. Благодарю всех участников за отзывчивость и желаю детям успешного учебного года!» — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится в Воскресенске ежегодно и объединяет десятки неравнодушных жителей и организаций.