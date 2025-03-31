Акцию по поддержке социальных предпринимателей продлили в Подмосковье

Акцию по поддержке социальных предпринимателей продлили в Минэкономразвития России. Она продлится до конца этого года, рассказали в Мининвесте Подмосковья.

Социальными считаются предприятия, деятельность которых направлена на решение общественных проблем. Это трудоустройство инвалидов, а также производство товаров и услуг для них. Подмосковье является лидеров по количеству таких компаний.

В акции могут принять участие предприятия, зарегистрированные в реестре Минэкономразвития. Она дает возможность бесплатно разместить две вакансии категории «Старт» на 30 дней. Для этого нужно обратиться в центр «Мой бизнес» по телефону 0150 или оставить заявку на инвестиционном портале. Там также можно найти всю информацию о мерах поддержки.