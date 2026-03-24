Акцию по безопасности провели на железнодорожной станции в Орехово-Зуеве

Железная дорога остается зоной повышенной опасности, и информирование о правилах поведения на ней является важной задачей. Именно с этой целью на железнодорожной станции Орехово-Зуево была проведена межведомственная профилактическая акция, призванная напомнить пассажирам об основных нормах безопасности и возможных трагических последствиях их нарушения.

В организации и проведении мероприятия приняли участие представители сразу нескольких ключевых ведомств: сотрудники администрации Орехово-Зуевского округа, члены Народной дружины, специалисты «РЖД» и сотрудники линейного отдела полиции.

«Это позволило охватить максимально широкую аудиторию и донести информацию с разных ракурсов — от административного контроля до практических советов железнодорожников. Сотрудники не просто раздавали буклеты, но и проводили личные беседы с пассажирами, подробно объясняя каждое правило», — отметили в администрации округа.

Специалисты отметили, что кажущаяся безобидной привычка подходить к краю платформы до того, как поезд полностью остановится, может привести к падению под движущийся состав из-за сквозняка или случайного толчка, находясь на железнодорожных путях или платформе, запрещено пользоваться мобильными телефонами и слушать музыку в наушниках, прыжки с платформы — это прямая угроза жизни, поскольку на путях может находиться контактный рельс под высоким напряжением, или же можно не заметить приближающийся состав.