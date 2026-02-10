Акцию по безопасности перевозки детей провели для водителей Воскресенска

Сотрудники Госавтоинспекции провели информационно-пропагандистские мероприятия для посетителей регистрационно-экзаменационного отделения в Воскресенске. В рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность» водителям напомнили правила перевозки детей.

Полицейские подробно объясняли, как обеспечить максимальную безопасность ребенка в машине. Главный акцент был сделан на обязательном использовании детских автокресел, их правильном подборе под рост и вес ребенка и грамотной установке.

Госавтоинспекция напоминает, что даже незначительные нарушения правил перевозки детей недопустимы и опасны. Всем посетителям в этот день вручили наглядные памятки и листовки. Тематические видеоролики и аудиоматериалы также транслировались на экранах экзаменационного подразделения ГАИ.

Мероприятие направлено на повышение безопасности детей-пассажиров в автомобилях.