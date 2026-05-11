Акцию по безопасности на железной дороге провели в Можайске

Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» прошла 7 мая на железнодорожной станции Можайск. Сотрудники администрации округа, волонтеры Подмосковья и представители Народной дружины напомнили гражданам о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Акция охватила все муниципалитеты Подмосковья. Для координации действий была организована прямая трансляция из Можайска в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Организаторы проводили с пассажирами разъяснительные беседы, вручали тематические памятки и листовки. В этот день также раздавали георгиевские ленточки — символ памяти и уважения к подвигу народа в Великой Отечественной войне.

Участники мероприятия подчеркнули, что регулярное проведение таких профилактических акций играет ключевую роль в предупреждении несчастных случаев и травматизма на железной дороге. Напомнить гражданам о цене ошибки — главная цель акции «Сохрани себе жизнь».