Акцию по безопасности на железной дороге провели в Химках

Специалисты раздавали памятки с основными нормами поведения на платформах и переходах. Такие мероприятия по повышению безопасности у железнодорожных путей стали традицией в округе. В них задействованы сотрудники транспортной безопасности, депутаты, волонтеры, активисты «Единой России» и дружинники.

Депутат Евгений Иноземцев отметил, что регулярные акции по безопасности на железной дороге уже дают результаты: жители Химок стали чаще обращать внимание на предупреждения, задавать вопросы и проявлять сознательность. По его словам, это значит, что работа не проходит даром. Он подчеркнул, что фраза «Сохрани себе жизнь» — не просто лозунг, а призыв к действию, и напомнил: соблюдение простых правил сегодня может спасти чью-то жизнь завтра.

Железная дорога является зоной высокого риска, где нужна максимальная бдительность. Административная ответственность в виде штрафа или предупреждения предусмотрена за нарушение правил, но главное, что это может стоить жизни.