Акцию по безопасности на ж/д станциях провели в 40 округах Подмосковья

Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях в 40 округах Московской области. В мероприятии приняли участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД.
В рамках акции пассажирам раздали информационные листовки и напомнили правила безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. В Минтрансе региона отметили, что подобные акции в Подмосковье проводят регулярно.
В ведомстве добавили, что железная дорога — место повышенной опасности. Только с начала года в Московской области на путях погибли 18 человек. Чтобы предотвратить несчастные случаи, пассажиров призывают соблюдать простые правила: не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, а также ожидать поезд за ограничительной линией на платформе.
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