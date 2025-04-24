Акцию по безопасности на дорогах провели для детей в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Акция «Безопасный маршрут» прошла в школе «Лесные озера» в Солнечногорске. Мероприятие направлено на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Акцию провели сотрудники Госавтоинспекции, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, активисты Моложеного центра «Возрождение».

Цель данной акции заключается в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формировании у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. Школьникам подробно рассказали о дорожных знаках и основных правилах дорожного движения. Особое внимание было уделено важности использования световозвращающих элементов на одежде, которые значительно повышают видимость детей на дороге в темное время суток.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
1/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
2/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
3/4
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
4/4

«Главной задачей таких мероприятий является обеспечение безопасности детей на дорогах и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием», — отметил член партии «Единая Россия», руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Евгений Кузнецов.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» и профилактического курса «Дети под защитой».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте