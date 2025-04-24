Акцию по безопасности на дорогах провели для детей в Солнечногорске

Акция «Безопасный маршрут» прошла в школе «Лесные озера» в Солнечногорске. Мероприятие направлено на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Акцию провели сотрудники Госавтоинспекции, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, активисты Моложеного центра «Возрождение».

Цель данной акции заключается в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формировании у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. Школьникам подробно рассказали о дорожных знаках и основных правилах дорожного движения. Особое внимание было уделено важности использования световозвращающих элементов на одежде, которые значительно повышают видимость детей на дороге в темное время суток.