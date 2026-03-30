Акцию по безопасности дорожного движения провели в Одинцове

Вместо формальных лекций автоинспекторы провели индивидуальные беседы с посетителями. Они объясняли водителям и пешеходам, почему даже короткая поездка без ремня безопасности может закончиться трагедией. Особое внимание уделили перевозке детей: родителям напомнили о необходимости использовать сертифицированные детские кресла и строго соблюдать правила их установки.

Сотрудники полиции приводили примеры дорожно-транспортных происшествий, где именно игнорирование пассивных средств безопасности приводило к тяжелым последствиям. Автолюбителям раздали тематические памятки с рекомендациями по безопасному поведению в автомобиле.

Подобные мероприятия в Одинцове планируют продолжать. Автоинспекторы подчеркивают, что профилактика — один из самых эффективных способов снизить количество дорожно-транспортных происшествий.