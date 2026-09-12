Акцию по безопасности дорожного движения провели у школы № 12 в Серпухове

В Серпухове 11 сентября у пешеходного перехода возле школы № 12 прошла акция «Родительский патруль». Сотрудники Госавтоинспекции, родители и отряд юных инспекторов движения проверили, как дети переходят дорогу.

Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «Внимание — дети!». Участники контролировали, как школьники переходят проезжую часть, и напоминали о необходимости убедиться в безопасности перед выходом на «зебру».

Представители отряда юных инспекторов движения выступили в роли наставников для младших школьников. Они на личном примере показывали, как правильно вести себя на проезжей части, и объясняли важность использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках.

Участники акции раздавали памятки с правилами дорожного движения и световозвращающие браслеты. Госавтоинспекция напоминает: только совместные усилия сотрудников ГИБДД, педагогов, родителей и общественности могут обеспечить безопасность детей на дорогах.