Акцию «Письмо солдату» с участием детей и взрослых провели в Химках

В доме культуры «Брехово» в Химках 7 апреля состоялась акция «Письмо солдату». Взрослые и юные жители подготовили послания для военнослужащих, которые несут службу вдали от дома.

Ребята отнеслись к заданию с душой. В своих письмах они поблагодарили защитников за нелегкий труд, пожелали им здоровья, стойкости и скорейшего возвращения к родным. По словам организаторов, каждая такая весточка становится для бойца источником тепла и надежды.

«Каждое письмо подарит бойцам силы и напомнит, что их ждут и ими гордятся. Такие послания важны для всех нас — они поддерживают связь между фронтом и тылом», — сказала Светлана Пашковская.

Поддержка военнослужащих — одно из приоритетных направлений работы в Химках. В округе регулярно организуют помощь бойцам: отправляют гуманитарные грузы, проводят волонтерские инициативы и акции, которые объединяют людей разных поколений.

«Письмо солдату» — это также важный урок патриотизма. «Очень ценно, что именно через такие простые, искренние слова у нашей молодежи формируется ответственность за будущее страны», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.