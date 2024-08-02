Акцию памяти в честь Дня ВДВ провели в Химках

В Химках провели ряд мероприятий ко Дню Воздушно-десантных войск. Акцию памяти у мемориала «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» поддержали общественные деятели, сотрудники администрации и муниципальные депутаты.

Представители местного депутатского корпуса совместно с общественниками и жителями Химок возложили цветы к мемориальному комплексу в сквере Марии Рубцовой.

«В нашем городском округе сложилась прекрасная традиция — собираться вместе, чтобы вспомнить о подвигах десантников и выразить им бесконечную благодарность. Спасибо каждому за мужество и героизм, который вы проявляете, выполняя боевые задачи и в настоящее время. Низкий вам поклон и ждем вас с победой!» — поделилась депутат Надежда Смирнова.

Помимо патриотического воспитания в школах, особое внимание в Химках уделяют сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Ознакомится с военной историей округа теперь может каждый желающий с помощью виртуального музея «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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