Акцию памяти блокады Ленинграда провели в клубе «Мечта» Красногорска

День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — ежегодно отмечается 27 января. 27 января 1944 года навсегда вошло в историю как день победы духа над отчаянием.

Участники мероприятия вспомнили о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю ленинградцев. Суровые дни голода, холода и бомбежек стали символом несгибаемости нашего народа. Нахабинцы говорили о защитниках города на Неве, о людях, трудившихся на заводах в нечеловеческих условиях, и о тех, кто делился последним куском хлеба.

Волонтеры культуры «Твори Мечту» вручили посетителям клуба буклеты, созданные своими руками. Материалы помогут сохранить память о подвиге ленинградцев для будущих поколений.

Клуб «Мечта» является филиалом муниципального автономного учреждения культурно-досуговый комплекс «Красногорье».