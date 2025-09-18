Акцию «Осторожно на дороге!» провели для школьников в Воскресенске

Целью профилактического мероприятия было предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С учениками начальных классов встретились сотрудница Госавтоинспекции УМВД России по Воскресенску и член Общественного совета при УМВД, инструктор местного отделения организации «Российский Красный Крест» Татьяна Воеводина.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения напомнила школьникам правила поведения на дорогах, рассказала о «дорожных ловушках» и важности использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках. Ребятам показали различные обучающие видеоролики.

Из рассказа Татьяны Воеводиной учащиеся узнали, как оказывать первую помощь пострадавшим в аварии, какие травмы могут получить участники дорожно-транспортных происшествий и какие действия нельзя предпринимать в отношении раненых. После теории школьники смогли опробовать полученные навыки на практическом занятии.

В завершении мероприятия всем участникам встречи вручили тематические памятки и световозвращающие элементы.