Акцию «Ночь кино» проведут на 262 площадках в Подмосковье 24 августа

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Подмосковье 24 августа. Показы пройдут более чем в 250 точках в 52 округах региона.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, акция пройдет в регионе в девятые раз, ее традиционно приурочили ко Дню российского кино.

Для «Ночи кино» выберут три самые яркие новинки отечественного кинематографа. В этом году на экранах покажут «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко, сказку «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческую драму Алексея Германа-младшего «Воздух».