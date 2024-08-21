Акцию «Ночь кино» проведут на 262 площадках в Подмосковье 24 августа

Фото: Unsplash

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Подмосковье 24 августа. Показы пройдут более чем в 250 точках в 52 округах региона.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, акция пройдет в регионе в девятые раз, ее традиционно приурочили ко Дню российского кино.

Для «Ночи кино» выберут три самые яркие новинки отечественного кинематографа. В этом году на экранах покажут «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко, сказку «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческую драму Алексея Германа-младшего «Воздух».

Фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Посмотреть фильмы в Подмосковье можно будет на 262 площадках в 52 городских округах. Показы пройдут в кинотеатрах, досуговых центрах, музеях и библиотеках, а также под открытым небом.

Узнать подробнее о программе можно по ссылке.

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