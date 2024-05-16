Акцию «Лес будущего» проведут в Химках 18 мая | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 21:19 Акцию «Лес будущего» проведут в Химках 18 мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ежегодная экологическая акция «Лес будущего» пройдет во всех микрорайонах городского округа Химки. Жители высадят свыше 1500 деревьев и 4500 кустарников на 150 локациях.

Центральной площадкой проведения станут прогулочные аллеи на улицах Калинина и Чапаева. Акция стартует 18 мая в 10:00.

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«Приглашаю всех химчан принять участие в этой доброй акции — вместе сделаем город зеленее», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Высадку деревьев и кустарников проведут на проспекте Мельникова, Совхозной улице, на Вишневой улице в микрорайоне Сходня, в Подрезкове на улице Советской, в Луневском на улице Зеленой, в Кутузовском и деревне Брехово.

Саженцы и инвентарь для высадки участникам раздадут заранее. Жители Химок посадят липы, клены, рябины, а также каштаны, черемухи, кизильник, спиреи и сирень. Мероприятие пройдет под эгидой международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом Российской Федерации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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