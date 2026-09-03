Акцию ко Дню знаний провели на станции Серпухов

1 сентября представители администрации округа, административно-пассажирской инспекции, линейного отдела полиции, Центральной пригородной пассажирской компании, «Молодой Гвардии Единой России» и народной дружины провели акцию «Сохрани себе жизнь» для юных пассажиров. Мероприятие прошло в необычном формате: школьникам вручили яркие шарики и канцелярские принадлежности, а также напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Участники акции дружелюбно пообщались с ребятами, объяснив, что железная дорога — не место для игр и баловства. Каждый юный пассажир получил теплые пожелания успешного и интересного учебного года, а также важные напоминания о простых правилах безопасности.

Особое внимание было уделено наиболее распространенным нарушениям: хождению по путям, переходу в неположенных местах, использованию наушников и капюшонов, которые ограничивают слух и сужают обзор. Организаторы акции призвали школьников снимать наушники и опускать капюшоны перед переходом через пути, чтобы быть внимательными и видеть приближающийся поезд.

Акция «Сохрани себе жизнь» направлена на профилактику детского травматизма на железной дороге. Железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности, и соблюдение элементарных правил безопасности может предотвратить трагедию. Организаторы напомнили, что любая поездка должна завершаться благополучно, и призвали школьников быть ответственными и внимательными на объектах железнодорожного транспорта.