Акцию ко Дню здоровья провели в Ленинском округе

В парке «Апаринки» 5 апреля состоялась акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Жители разного возраста прошли дистанции в свободном формате, выбрав удобную нагрузку и темп.

В Ленинском городском округе провели оздоровительную акцию, которая не предполагала соревновательной составляющей. Участники самостоятельно определяли протяженность маршрута: минимальная дистанция начиналась от 500 метров, а количество кругов не ограничивалось.

Как сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова, к акции могли присоединиться все желающие независимо от уровня подготовки. Перед стартом участники проходили регистрацию и получали индивидуальные номера.

«Сегодняшняя акция приурочена ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. Участие открыто для всех возрастов, и каждый сам выбирает комфортную дистанцию», — отметила начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа Ольга Перминова.

Гости проходили малый круг в удобном темпе и ориентировались на собственное самочувствие. На территории парка организовали зоны отдыха, где можно было согреться горячим чаем и пообщаться.

«Я решила присоединиться к акции, потому что люблю активный образ жизни и стараюсь начинать день с движения. После прогулок появляется энергия и хорошее самочувствие. Здесь также можно встретить друзей и познакомиться с новыми людьми», — рассказала участница Елена.

По завершении акции участникам вручили памятные медали. Также для гостей подготовили лекции, посвященные вопросам здоровья и активного образа жизни.