Акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели в Воскресенске

Жители Воскресенска 3 сентября поучаствовали в памятной акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Она приурочена к произошедшему в сентябре 2004 года в Беслане трагическому событию.

У памятника воинам, погибшим в горячих точках и локальных конфликтах, 3 сентября собрались горожане, школьники, волонтеры и представители организаций Воскресенска. Они почтили память жертв теракта в Беслане, а также других трагических событий, произошедших в нашей стране в разные годы.

«День солидарности в борьбе с терроризмом — это черный символ сплочения, взаимной поддержки и единства всех людей против террора. Пусть подобные трагедии больше никогда не повторятся», — подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

День солидарности отмечают в память о событиях, произошедших в сентябре 2004 года в школе № 1 города Беслана. Тогда террористический акт унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей.

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