Акцию ко Дню Победы запустили в школах Подольска

Особенно трогательно звучат строчки ученика 5 «А» класса лицея № 5 Артема Крука. Стихотворение, посвященное прадеду — Константину Егорову — они написали вместе с мамой. Простые и искренние строки, в которых звучат детская любовь и вечная память. Ксения Дергачева из школы № 24 рассказала историю своего предка — ефрейтора Дмитрия Дергачева.



Командир орудия, прошедший Калининский, 1-й Украинский и 1-й Белорусский фронты. Погиб в бою, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. В его честь названа школа, установлен памятник в Роговском, а его портрет увековечен среди почетных граждан Подольска.



Эти и другие хроники памяти — живые свидетельства, наполненные благодарностью и гордостью. И пока юные жители рассказывают и передают эти свидетельства дальше, Победа остается живой.