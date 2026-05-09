Акцию ко Дню Победы провели в школе № 1 в Химках

В школе № 1 в Химках 8 мая прошла акция «Окна Победы». Учащиеся вместе с директором школы Галиной Болотовой украсили окна тематическими бумажными орнаментами.

Директор школы и депутат Галина Болотова отметила, что такие акции помогают ребятам глубже понять значение Великой Победы и почувствовать личную причастность к сохранению исторической памяти.

В школе «Лига Первых» учащиеся подготовили тематический концерт, посвященный подвигу героев Великой Отечественной войны. В числе почетных гостей была лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«День Победы объединяет поколения. Очень важно, что молодежь бережно хранит память о героях и с уважением относится к истории нашей страны», — подчеркнула Алина Шалимова.

В школе с кадетскими классами № 8 имени Матвеева учащиеся с 6 по 11 класс несли почетный караул у мемориала, посвященного Оршанской дивизии, а также у бюста первого директора школы, ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Матвеева.

«Для наших ребят участие в Вахте памяти — это возможность выразить уважение подвигу защитников Отечества и почувствовать ответственность за сохранение исторической правды», — прокомментировала директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.