Акцию ко Дню памяти и скорби провели в Серпухове

Патриотическое мероприятие «Знаем. Помним. Скорбим» состоялось 19 июня у мемориала в поселке Пролетарский. Участниками стали школьники, студенты, активисты и местные жители.

Организаторами выступили специалисты отдела по работе с молодежью дворца молодежи «Дружба». Перед собравшимися выступили командир отделения штурмовой роты Альберт Файзуллин, старший мехвод Сергей Тамбов и разведчик-снайпер Азамат Ермуханов. Они подчеркнули важность сохранения исторической правды и воспитания у молодых людей уважения к подвигу защитников Родины.

Настоятель Христорождественского и Никольского храмов деревни Васильевское иерей Дмитрий Студенцов напомнил о цене мира, о хрупкости жизни и важности веры и духовной стойкости.

Участники почтили минутой молчания память миллионов советских граждан, погибших на полях сражений, в концлагерях и от голода в тылу. В завершение акции к мемориалу возложили свечи и цветы.