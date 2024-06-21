Акцию ко Дню памяти и скорби провели в клубе «Активное долголетие» в Лобне

В клубе «Активное долголетие» городского округа Лобня состоялись мероприятия в честь Дня памяти и скорби. Участие в них приняли Татьяна Александровна Азаева и Любовь Алексеевна Соловьева, которые были свидетелями вторжения войск вермахта на Красную Поляну.

Члены клуба провели церемонию возложения цветов к мемориалу воинам-землякам в микрорайоне Красная Поляна, павшим в боях Великой Отечественной войны. Многие участники нашли на памятнике фамилии своих предков. В знак уважения к погибшим была проведена минута молчания.

Также пенсионерам рассказали об истории мемориала и о героях, в честь которых названы улицы микрорайона, таких как лейтенант Николай Бойко, командир 4-й стрелковой роты 2-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, и младший политрук Леонид Женевский, командир пулеметного взвода той же дивизии.

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