Акцию ко Дню народного единства провели в школе № 30 в Химках

Патриотическую акцию «Народный подвиг» ко Дню народного единства провели в актовом зале школы № 30 в Химках. Ее целью являлся сбор гуманитарной помощи военнослужащим и нуждающимся мирным жителям Курской и Белгородской областей.

Участие в акции приняли учащиеся школ Химок, педагоги, родители, волонтеры, общественные деятели и муниципальные депутаты. Собравшимся предлагали присоединиться к мастер-классам по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и сухих душей. Коробки с гуманитарным грузом отправят в зону проведения специальной военной операции.

Кроме того, учащиеся начального блока местных школ написали бойцам трогательные письма и приложили яркие рисунки.

«Наша задача — поддержать соотечественников, которые сегодня защищают интересы России. Только вместе мы сможем обеспечить необходимую помощь и поддержку», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Принять участие в акции мог каждый желающий. Ее организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно организуют тематические кинопоказы, концерты, познавательные лекции и спортивные активности.

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