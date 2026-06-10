Акцию ко Дню безопасности на жд переездах провели в Дмитровском округе

В поселке Некрасовский Дмитровского округа 9 июня прошла акция, приуроченная к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Переезд на въезде в поселок считается одним из сложных и опасных участков, он требует особого внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.

По словам представителя Московской железной дороги Сергея Жука, работники Московско-Смоленской дистанции пути обслуживают более 230 километров главного хода на белорусском и савеловском направлениях. С января по май этого года на переездах МЖД произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека.

За аналогичный период прошлого года на переездах зафиксировали 15 аварий, травмы получили семь человек. Все ДТП случились из-за грубых нарушений правил дорожного движения водителями. Наибольшее количество происшествий в текущем году произошло в Московской области — девять.

Для повышения безопасности на переездах железнодорожники модернизируют инфраструктуру, улучшают условия видимости, организуют совместные рейды и акции с сотрудниками Госавтоинспекции и администрации, проводят разъяснительную работу с водителями. В Международный день безопасности работники МЖД раздавали информационные листки и призывали автомобилистов соблюдать правила при пересечении железнодорожных путей и быть внимательными на дороге.