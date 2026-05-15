Акцию «Госуслуги без очереди» провели для жителей Одинцовского округа

Главная цель акции — помочь жителям повысить цифровую грамотность и познакомить их с преимуществами дистанционного взаимодействия с государственными ведомствами. Мероприятие провела начальник миграционного пункта № 8 отдела по вопросам миграции УМВД России по Одинцовскому округу майор полиции Татьяна Линник.

На встрече Татьяна Линник рассказала о преимуществах получения госуслуг в электронном виде. Она отметила, что такой формат избавляет от необходимости стоять в очередях: вместо траты времени на посещение офисов граждане могут подать заявление или запросить нужную услугу в любое удобное время.

Еще одно важное преимущество — географическая свобода. Воспользоваться электронными госуслугами можно из любой точки страны, где есть доступ к интернету. Это особенно актуально для тех, кто часто бывает в разъездах, находится в отпуске или просто предпочитает экономить время на поездках в государственные учреждения.

Кроме того, майор полиции объяснила, как легко и быстро зарегистрироваться на портале Госуслуг, если у кого‑то еще нет аккаунта. Она пошагово показала, как авторизоваться, найти нужную услугу, заполнить электронную форму и отправить запрос. Участники акции смогли задать все интересующие вопросы.

Организаторы акции надеются, что подобные встречи станут регулярными: они помогают сделать взаимодействие граждан с государственными структурами более прозрачным, быстрым и комфортным.