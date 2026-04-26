Акцию «Диктант Победы» провели в Коломне

Международный исторический проект «Единой России» «Диктант Победы» вновь объединил жителей городского округа Коломна — задания выполняли школьники, студенты, представители молодежных патриотических движений, военные и политические деятели. Всего в акции приняли участие почти 1600 человек, для которых на территории округа развернули 33 площадки, в том числе на базе учебных заведений Коломны и Озер.

Среди участников диктанта были депутат Государственной Думы Никита Чаплин, глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель местного Совета депутатов Николай Братушков. Никита Чаплин отметил, что «Диктант Победы» становится сложнее год от года, но это уже добрая традиция. «Диктант Победы дает нам возможность вспоминать славные события нашей великой истории, гордиться ими и на примере наших героев нынешнего времени», — подчеркнул депутат.

В этом году акция приобрела особое звучание: она посвящена сразу двум памятным датам — 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения легендарного полководца Георгия Жукова. Кроме того, в заданиях нашли отражение современные реалии — события специальной военной операции.

Руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев отметил важность диктанта в условиях, когда зарубежные СМИ перекраивают историю: «В данном же диктанте люди узнают, как это происходило на самом деле». Ученик 10 класса школы № 14 Матвей Степкин, который пишет диктант уже второй год, подчеркнул, что знать историю своего Отечества очень важно, а задания составлены интересно: есть и простые темы, и те, которые требуют углубленного изучения.

Все, кто успешно справится с заданиями, получат сертификаты. Лучшие участники будут удостоены особых наград: ценных призов, почетных дипломов, а также приглашений на Парад Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.