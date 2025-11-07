Сегодня 11:54 Акцию «Большой этнографический диктант» провели в Раменском 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации Раменского муниципального округа Подмосковье

Вместе со всей страной студенты Раменского колледжа стали участниками всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которую провел Раменский молодежный центр. Ребята проверили свои знания о культуре, традициях и истории народов.

Организаторы рассказали, что целью акции было повышение уровня этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России.

Задания были разделены по возрасту. Студенты до 16 лет отвечали на 20 общефедеральных вопросов, а те, кто старше 16 лет, решали более сложный вариант из 30 вопросов.

Итоги акции по традиции будут подведены в День Конституции Российской Федерации — 12 декабря 2025 года. Более подробную информацию о всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на официальном сайте проекта. Там же можно будет выполнить задания онлайн.