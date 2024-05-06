Акцию «Бессмертный полк в автобусах» запустили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:06 Акцию «Бессмертный полк в автобусах» запустили в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Акция «Бессмертный полк» стартовала в России 1 мая. В Подмосковье в этот день запустили первые автобусы, где разместили портреты участников Великой Отечественной войны. Добровольцы также вручили пассажирам георгиевские ленты и закладки для книг с историями бойцов.

Как рассказала глава министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, регион с особым трепетом относится к празднованию Дня Победы. В честь праздника молодежь навещает ветеранов и дарит им подарки, в порядок приводят исторические памятники, а в школах проводят уроки мужества, квесты, кинопоказы и многое другое.

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«Форматов мероприятий очень много, но все они призваны напомнить о важности подвига, которые совершила Красная армия в годы Великой Отечественной войны, и о той высокой цене, которую мы заплатили за Великую Победу. Нет семьи, которой не коснулась бы война. Акция „Бессмертный полк в автобусах“ рассказывает реальные истории героев и позволяет больше узнать о тех событиях», — отметила она.

Истории подмосковных семей о героях собирали до важной для региона даты — дня окончания Битвы за Москву. Как отметил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России Валерий Анисимов, портреты ветеранов будут сопровождать пассажиров автобусов второй год. Всего в транспорте расклеили 2,5 тысячи фотографий.

«Акция очень востребована, всего лишь за несколько дней жители прислали более 3 000 историй с фотографиями семейных героев — все они будут размещены в архиве Бессмертного полка России на сайте polkrf.ru. Мой прадед — уроженец Яхромы, поэтому его фотография будет размещена на автобусе по маршрутам в Дмитровском округе», – подчеркнул он.

Узнать подробнее о проведении акции в этом году можно по ссылке.

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