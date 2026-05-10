Акцию «Бессмертный полк» провели сотрудники Можайской больницы

Коллектив Можайской больницы 8 мая организовал и провел мероприятие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». Оно состоялось на территории медицинского учреждения и объединило порядка 50 сотрудников — врачей, медицинских сестер, санитарок и административный персонал.

Перед собравшимися выступил главный врач Можайской больницы Александр Акименко. Он поздравил коллектив с наступающим праздником, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы округа Елена Заболотная и начальник управления образования и отраслей социальной сферы администрации округа Светлана Катальникова.

Звучали песни военных лет. Участники держали в руках оранжево-черные шары, символизирующие георгиевскую ленту. Кульминацией стало развертывание большой георгиевской ленты — знака памяти и уважения к защитникам Отечества.