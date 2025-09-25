Акцию «10 тысяч шагов к жизни» проведут в Егорьевске

Жителей Егорьевска приглашают принять участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», посвященной Всемирному Дню сердца и Всероссийскому Дню ходьбы. В пятницу, 26 сентября, с 10:00 до 13:00, в парке «200 лет Егорьевску» пройдет масштабное мероприятие, направленное на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Акция предлагает участникам совершить около 10 000 шагов по аллеям парка — это приблизительно соответствует рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения еженедельной норме физической активности — 150 минут аэробных нагрузок.

Медики отмечают особую важность регулярных пеших прогулок или других аэробных нагрузок продолжительностью 20-30 минут ежедневно для поддержания здоровья сердца и сосудов. В рамках акции «10 тысяч шагов к жизни» для участников будет организован ряд бесплатных медицинских услуг: мобильный флюорограф, маммография, а также консультации врачей.

Вход на мероприятие свободный, возрастные ограничения отсутствуют.