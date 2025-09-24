Акция «Всемирный день без автомобиля» прошла в Воскресенске

Профилактическое мероприятие провели сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Воскресенск и юные инспекторы движения. Жителей и гостей Воскресенска в этот день призвали не использовать автомобили и отдать предпочтение альтернативным способам передвижения.

Автоинспекторы обратились к водителям с предложением отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на велосипеды, воспользоваться общественным транспортом или прогуляться пешком.

Каждому участнику мероприятия юные инспекторы движения вручили тематические открытки и памятки по правилам дорожного движения для водителей, особо акцентировав внимание на необходимости снижать скорость при проезде пешеходных переходов.

Целью акции «Всемирный день без автомобиля» является улучшение экологической обстановки и повышение культуры безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.