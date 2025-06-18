Акция «Вода России» пройдет в Орехово-Зуеве

Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают принять участие в уборке береговой линии озера Исаакиевское. Экологическая инициатива проводится в рамках всероссийской акции «Вода России».
Мероприятие, проводимое по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, является составной частью федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
Организаторы акции позаботились о создании комфортных условий для участников: всем добровольцам будет предоставлен необходимый инвентарь, включая мешки для сбора мусора и защитные перчатки. После работы всех участников акции пригласят попробовать блюда полевой кухни. Организаторы также рекомендуют участникам взять с собой головной убор для защиты от солнца.
Экологическая акция состоится 21 июня в 10:00.
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