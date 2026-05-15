Акция «Вода России» пройдет в Истре

Мероприятие состоится 20 мая в селе Павловская Слобода. Сбор участников — в 10:30 на парковке у улицы Ленина, координаты для встречи всех желающих поучаствовать в уборке территорий: 55.814035, 37.089904.

Такие мероприятия в Истре проходят регулярно в рамках всероссийской акции «Вода России» — «Берег добрых дел». Их организация — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Цель акции — воспитание уважения к окружающей среде, улучшение экологической обстановки и повышение качества здоровья россиян.

Традиционно к акции «Вода России» присоединяются волонтеры, представители молодежных организаций, студенты и просто активные и небезразличные жители. Участники очищают берега водоемов от мусора.

В 2026 году запланировано проведение всего пяти таких акций: в селе Павловская Слобода, деревнях Большое Ушаково, Чаново и Лыщево и в самой Истре.