Более 500 Домов культуры примут учатсие в акции «Весна в ДК Подмосковья»

С 5 по 8 марта Министерство культуры и туризма Московской области организует сетевую акцию «Весна в ДК Подмосковья». Это первое масштабное событие в регионе в 2026 году. Более 500 домов культуры примут участие в акции, предлагая разнообразные концертные и образовательные программы.

В рамках мероприятия запланированы праздничные концерты, посвященные началу весны и Международному женскому дню. Также будут проводиться мастер-классы по рисованию подснежников и тюльпанов, созданию поделок в виде цветов. Помимо этого, состоятся выставки детских работ и будут работать тематические фотозоны.

Основная цель акции — предоставить детям возможности для творческой самореализации и организовать досуг для семей в праздничные дни. Мероприятия охватят все муниципальные и городские округа Московской области.

Некоторые дома культуры подготовили специальные события:

Во Дворце культуры города Ступино откроется фотовыставка народного коллектива «Фотоклуб „Зенит“»;

ДК «Коломна» приглашает на мастер-класс по декупажу и выставку рисунков;

Дом культуры «Дорохово» (Рузский округ) проведет мастер-класс по созданию цветов;

ДК «Медвежьи Озера» (Щелково) организует ярмарку мастеров.

Подробности о мероприятиях в конкретных домах культуры можно узнать на официальных страницах учреждений в социальных сетях.